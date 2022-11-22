Шольц заявляет, что нужно быть готовым к эскалации войны в Украине
Новый виток войны может заключаться в разрушении инфраструктуры
welt.de
Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Она может заключаться в разрушении инфраструктуры.
Об этом сообщает Reuters.
"Ввиду развития войны и видимых и растущих неудач России... мы должны быть готовы к эскалации", - сказал Шольц на конференции в Берлине, организованной газетой Sueddeutsche Zeitung.
Шольц заявил, что его недавняя поездка в Китай стоила того, чтобы изложить совместную позицию двух стран против применения ядерного оружия.
Во время своего визита в Китай в начале этого месяца Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин осудили угрозы применения атомного оружия в Украине.
Шольц сказал, что оборонный фонд в 100 млрд евро, объявленный после вторжения России, стал результатом урока, полученного при наращивании оборонных запасов немецких вооруженных сил.
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Саудовская Аравия шокирует Аргентину двумя голами в начале второго тайма
- Мексика – Польша. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 22.11.2022
- Генштаб: ВСУ ликвидировали 20 единиц военной техники возле Энергодара
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО