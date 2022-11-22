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Шольц заявляет, что нужно быть готовым к эскалации войны в Украине

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Новый виток войны может заключаться в разрушении инфраструктуры

Шольц заявляет, что нужно быть готовым к эскалации войны в Украине

welt.de

Новина українською

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Она может заключаться в разрушении инфраструктуры.

Об этом сообщает Reuters.

"Ввиду развития войны и видимых и растущих неудач России... мы должны быть готовы к эскалации", - сказал Шольц на конференции в Берлине, организованной газетой Sueddeutsche Zeitung.

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Шольц заявил, что его недавняя поездка в Китай стоила того, чтобы изложить совместную позицию двух стран против применения ядерного оружия.

Во время своего визита в Китай в начале этого месяца Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин осудили угрозы применения атомного оружия в Украине.

Шольц сказал, что оборонный фонд в 100 млрд евро, объявленный после вторжения России, стал результатом урока, полученного при наращивании оборонных запасов немецких вооруженных сил.

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В статье: война с россией Олаф Шольц
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