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Российские понты. У Зеленского отреагировали на отказ Кремля "свергать украинскую власть"

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Подоляк расписал, что к чему у россиян

Российские понты. У Зеленского отреагировали на отказ Кремля "свергать украинскую власть"

Фото: Офіс президента України

Новина українською

В Офисе президента назвали "российскими понтами" заявления Кремля о том, что страна-агрессор якобы не собиралась свергать законную власть Украины.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Русские понты. От "шайки наркоманов, захватившей власть в Киеве" до признания демократического украинского правительства, у которого вымаливают разговор, прошло 9 месяцев и 80 тысяч ru-уничтоженных. Напоминание РФ: никогда не вмешивайтесь в политическую жизнь других стран. Вы не знаете, что такое выборы и свобода", - написал он.

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Отметим, что ранее журналист спросил у пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова на брифинге, является ли смена власти в Киеве одной из целей так называемой "специальной военной операции" (войны против Украины - ред.). На что Песков ответил: "Нет, президент уже об этом говорил".

Напомним, ранее в Кремле предложили Западу подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. Для этого Москва якобы готова сама начать диалог с партнерами Киева.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк
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