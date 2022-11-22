Российские понты. У Зеленского отреагировали на отказ Кремля "свергать украинскую власть"
Подоляк расписал, что к чему у россиян
Фото: Офіс президента України
В Офисе президента назвали "российскими понтами" заявления Кремля о том, что страна-агрессор якобы не собиралась свергать законную власть Украины.
Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Русские понты. От "шайки наркоманов, захватившей власть в Киеве" до признания демократического украинского правительства, у которого вымаливают разговор, прошло 9 месяцев и 80 тысяч ru-уничтоженных. Напоминание РФ: никогда не вмешивайтесь в политическую жизнь других стран. Вы не знаете, что такое выборы и свобода", - написал он.
Отметим, что ранее журналист спросил у пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова на брифинге, является ли смена власти в Киеве одной из целей так называемой "специальной военной операции" (войны против Украины - ред.). На что Песков ответил: "Нет, президент уже об этом говорил".
Напомним, ранее в Кремле предложили Западу подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. Для этого Москва якобы готова сама начать диалог с партнерами Киева.
Російські понти. Від «шайки наркоманів, що захопила владу в Києві» до визнання демократичного ???????? уряду, у якого вимолюють розмову, минуло 9 місяців і 80 тис. ru-знищених. Нагадування Рф: ніколи не втручайтесь у політичне життя інших країн. Ви не знаєте, що таке вибори та свобода.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 22, 2022
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Саудовская Аравия шокирует Аргентину двумя голами в начале второго тайма
- Мексика – Польша. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 22.11.2022
- Федецкий: Инфантино — ты дебил или нет? Полный неадекват
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
Новости по теме
- 10:16 Украинские Советник главы Офиса Президента: Война может закончиться раньше освобождения территорий военным путем
- 11:54 Украинские В Польше, Британии и Нидерландах считают, что ракеты не упали бы на Польшу, если бы не вторжение РФ в Украину
- 13:45 Украинские "Россияне хотят сделать Херсон городом смерти". В Офисе Президента отреагировали на развитие событий на юге Украины