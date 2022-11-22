Малиновский: На ЧМ-2022, по понятным причинам, буду болеть за сборную Польши
Сегодня Кадра стартует на чемпионате мира
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Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, почему на
— За кого вы будете болеть на ЧМ-2022?
— Вы знаете, меня интересует только сборная Украины, я не болельщик других команд, но в этом случае... по понятным причинам, я буду болеть за сборную Польши. Надеюсь, сборная Польши вернется с Мундиаля как можно позже.
— Польша всячески помогала Украине в спорте.
— Мы можем быть вам только благодарны. Мало того, что многие наши граждане нашли убежище в Польше, но вы также отдали стадионы нашей сборной и нашим командам в еврокубках. Я играл раньше в Польше, здесь всегда была отличная атмосфера. И наши клубы тоже могли чувствовать себя как дома. В эти сложные для нас времена, такие жесты бесценны.
— Что касается футбола, то одним из первых жестов был отказ от матча против России, а Роберт Левандовски играл с капитанской повязкой в цветах Украины за "Баварию". Как вы к этому относились?
— Это знак большой солидарности с Украиной. Если такой игрок, как Роберт Левандовски, играет с капитанской повязкой в цветах Украины, это крайне важный жест. Во-первых, для всей Украины, а во-вторых, для всего мира. Потому что это знак для всех людей, что происходит что-то важное. Можно только быть благодарным Роберту и польской команде за то, как они вели себя.
- Вы известны своим атомным ударом, большинство голов вы забиваете красивыми дальними ударами. Это природный дар или тяжелые тренировки?
- По большей части я с этим родился. Быстро выяснилось, что сильные удары были моим преимуществом, поэтому я использовал это с раннего возраста в футболе. Однако вы знаете, что всегда можете добавить что-то еще от себя. Так я и делаю. Я тренируюсь, чтобы сделать эти кадры еще лучше, еще точнее.
- Такой игрок мог бы пригодиться сборной Польши...
- Нет, поляки будут в порядке без меня. Как я уже сказал: скрестил за сборную Польши пальцы. Пусть играет в Катаре как можно дольше!
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