СМИ: В закрытом опросе от Кремля россияне заявили, что принципиально устали от войны

Администрация российского президента в начале ноября провела опрос в нескольких регионах России, который показал, что россияне устали от войны и испытывают апатию.

Об этом сообщает российское издание Meduza, которое ссылается на два источника, близкие к Кремлю и знакомые с результатами исследования

"Данные фокус-групп четко свидетельствуют о том, что россияне "не испытывают оптимизма в отношении своего будущего и будущего страны". "Это не уход в оппозицию или полное неприятие СВО ("специальной военной операции" - так российские власти называют войну с Украиной - ред.). Это равнодушие и апатия. Ничего не вдохновляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам" - пояснил один из собеседников".

В Кремле якобы считают, что россияне "устали от войны в принципе" и это не зависит от динамики боевых действий.

Также собеседники издания отметили, что россияне все чаще задают себе вопросы о причинах войны.

Напомним, что опросы показывали, что по состоянию на конец августа 2022 года 76% россиян поддерживают действия российской армии, которая развязала кровавую войну в Украине, убивает гражданское население и оккупировала территорию.

В то же время украинские опросы показывали, что 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не прекратит обстреливать украинские города, а не переходить к переговорам.