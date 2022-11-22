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На нужды "бюджетников". США выделили Украине почти 4,5 млрд долларов финансовой помощи

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Штаты остаются главным партнером Украины

На нужды "бюджетников". США выделили Украине почти 4,5 млрд долларов финансовой помощи

Getty Images / Global Images Ukraine

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Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет финансовой поддержки бюджета в размере 4,5 млрд долларов.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня США мобилизовали дополнительные 4,5 млрд долларов в виде грантов для прямой поддержки бюджета. Эти средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от незаконной войны России путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг", - отметила Йеллен.

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Сообщается, что средства пойдут на заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также на пенсии.

По словам министра финансов США, новый пакет помощи увеличит общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины до 13 миллиардов долларов.

"Мы призываем других доноров увеличить и ускорить свою помощь Украине. Помимо оказания экономической поддержки, министерство финансов и правительство США продолжат использовать все доступные инструменты, включая нашу историческую санкционную коалицию, чтобы ослабить военную машину Путина", - добавила Йеллен.

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В статье: война с россией
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