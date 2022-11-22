В Ужгороде состоится благотворительный матч в поддержку ВСУ
Футбол ради победы
Фото - ФК Минай
27-го ноября в 12:00 на ужгородском стадионе "Авангард" (ул. Ивана Франко, 1) состоится всеукраинский благотворительный матч с участием легенд нашего футбола и звезд шоу-бизнеса при поддержке Закарпатской областной военной администрации, Ужгородского городского совета, футбольного клуба "Минай" и Украинского Ассоциация футбола. Организатором события выступает благотворительная организация "Лига Жизни". Как сообщают организаторы, во времена, когда все еще идет война, главная обязанность сознательного общества – помогать военным, которые ежеминутно сопротивляются кровавому захватчику. Благотворительные футбольные матчи стали уже хорошей традицией и действенным способом для сбора средств на нужды ВСУ.
Главная цель мероприятия – сбор средств по продаже билетов и донатов во время матча и его трансляции на нужды Вооруженных сил Украины. Официальные трансляторы матча – телеканал "УНИАН" и Football Hab.
- Известные спортсмены и певцы:
Василий Вирастюк, Сергей Конюшок, Станислав Медведенко, Tricky Nicki, POLINA DASHKOVA, КилимМен из группы KALUSH и другие;
- Легендарные футболисты Украины:
Владислав Ващук, Андрей Воронин, Юрий Максимов, Эдмар де Ласерда, Евгений Селезнев, Александр Романчук, Василий Сачко, Тарас Михалик, Владимир Езерский, Олег Шилаев и другие;
- Известные юмористы и телеведущие:
Евгений Кошевой, Степан Казанин, Игорь Цыганик, Владимир Шумко, Екатерина Никитина, Константин Трембовецкий, Марк Куцевалов, Ирина Гатун – "Квартал 95", Дмитрий Сидоров, Сергей Лиховида;
- Популярные украинские блоггеры:
Виталий Гордиенко, Nick Golev, Антон Скуратов.
В течение всего матча в рамках стадиона "Авангард" будет проходить благотворительная ярмарка. Гости смогут попробовать вкусный кулеш, согревающий глинтвейн, отличные местные вина, сыры и колбасы, а также многие другие вкусности. Вся прибыль ярмарки также пойдет на нужды украинских военных.
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