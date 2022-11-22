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В Ужгороде состоится благотворительный матч в поддержку ВСУ

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Футбол ради победы

В Ужгороде состоится благотворительный матч в поддержку ВСУ

Фото - ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

27-го ноября в 12:00 на ужгородском стадионе "Авангард" (ул. Ивана Франко, 1) состоится всеукраинский благотворительный матч с участием легенд нашего футбола и звезд шоу-бизнеса при поддержке Закарпатской областной военной администрации, Ужгородского городского совета, футбольного клуба "Минай" и Украинского Ассоциация футбола. Организатором события выступает благотворительная организация "Лига Жизни". Как сообщают организаторы, во времена, когда все еще идет война, главная обязанность сознательного общества – помогать военным, которые ежеминутно сопротивляются кровавому захватчику. Благотворительные футбольные матчи стали уже хорошей традицией и действенным способом для сбора средств на нужды ВСУ.

В Ужгороде состоится благотворительный матч в поддержку ВСУ - изображение 1

Главная цель мероприятия – сбор средств по продаже билетов и донатов во время матча и его трансляции на нужды Вооруженных сил Украины. Официальные трансляторы матча – телеканал "УНИАН" и Football Hab.

Гостями и участниками события станут:

  • Известные спортсмены и певцы:

Василий Вирастюк, Сергей Конюшок, Станислав Медведенко, Tricky Nicki, POLINA DASHKOVA, КилимМен из группы KALUSH и другие;

  • Легендарные футболисты Украины:

Владислав Ващук, Андрей Воронин, Юрий Максимов, Эдмар де Ласерда, Евгений Селезнев, Александр Романчук, Василий Сачко, Тарас Михалик, Владимир Езерский, Олег Шилаев и другие;

  • Известные юмористы и телеведущие:

Евгений Кошевой, Степан Казанин, Игорь Цыганик, Владимир Шумко, Екатерина Никитина, Константин Трембовецкий, Марк Куцевалов, Ирина Гатун – "Квартал 95", Дмитрий Сидоров, Сергей Лиховида;

  • Популярные украинские блоггеры:

Виталий Гордиенко, Nick Golev, Антон Скуратов.

В течение всего матча в рамках стадиона "Авангард" будет проходить благотворительная ярмарка. Гости смогут попробовать вкусный кулеш, согревающий глинтвейн, отличные местные вина, сыры и колбасы, а также многие другие вкусности. Вся прибыль ярмарки также пойдет на нужды украинских военных.

В Ужгороде состоится благотворительный матч в поддержку ВСУ - изображение 2

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В статье: война с россией
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