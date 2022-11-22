Бавовна в Севастополе. Оккупанты заявляют об атаке БПЛА, движение морского транспорта приостановлено
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Во временно оккупированном Севастополе произошла серия взрывов. По информации местных оккупационных властей, это работа ПВО и просят сохранять спокойствие.
По информации издания "Крым.Реалии", в Севастополе из-за взрывов остановили движение морского транспорта.
Ранее мы сообщали, что в закрытом опросе от Кремля россияне заявили, что
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