 Бавовна в Севастополе. Оккупанты заявляют об атаке БПЛА, движение морского транспорта приостановлено ᐉ UA-Футбол
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Бавовна в Севастополе. Оккупанты заявляют об атаке БПЛА, движение морского транспорта приостановлено

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Бавовна в Севастополе. Оккупанты заявляют об атаке БПЛА, движение морского транспорта приостановлено

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Во временно оккупированном Севастополе произошла серия взрывов. По информации местных оккупационных властей, это работа ПВО и просят сохранять спокойствие.

По информации издания "Крым.Реалии", в Севастополе из-за взрывов остановили движение морского транспорта.

Ранее мы сообщали, что в закрытом опросе от Кремля россияне заявили, что принципиально устали от войны.

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В статье: война с россией
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