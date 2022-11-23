Подоляк - Орбану: Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить Великими империями
В Офисе президента ответили на очередной скандал, связанный с Орбаном
Getty Images / Global Images Ukraine
В Офисе президента Украины прокомментировали очередной скандал с венгерским лидером Виктором Орбаном.
Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк написал в своем твите, что каждый, кто в XXI веке хочет заработать политические баллы, паразитируя на исторических травмах, создает угрозу международной безопасности.
"Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить Великими империями", - подчеркнул он.
Это был непосредственный намек на недавний инцидент, когда премьер Венгрии Виктор Орбан надел на футбольный матч между Венгрией и Грецией шарф с картой "Великой Венгрии", в состав которой вошли, в частности, территории Украины и Румынии.
"Неусвоенные уроки истории повторяются. Даже на венгерском", - отметил Михаил Подоляк.
Напомним, что сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Между тем, Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии и вручило ему "твердое неодобрение" поступка Орбана.
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