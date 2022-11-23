 СБУ провела обыск в Лавре: известно, что искали ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СБУ провела обыск в Лавре: известно, что искали
В тренде

СБУ провела обыск в Лавре: известно, что искали

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Но что нашли, пока неясно

СБУ провела обыск в Лавре: известно, что искали

СБУ

Новина українською

Служба безопасности Украины заявила, что ее сотрудники провели обыск на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве. В ведомстве заявили, что мероприятия проводились для того, чтобы не допустить использование церковного комплекса в качестве ячейки "русского мира". Об этом говорится в заявлении СБУ, опубликованном во вторник, 22 ноября.

"Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве", — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что обыски проводятся совместно с полицией и Нацгвардией. Пресс-служба ведомства объяснила, что мероприятия проводятся на фоне возросшего из-за войны риска совершения терактов и захвата заложников. В качестве целей обыска в СБУ назвали:

  • недопущение использование Лавры в качестве ячейки "русского мира";
  • проверку данных об использовании Лавры для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранцев, хранения оружия;
  • обезопасение населения от провокаций и терактов.

В СБУ заверили, что обыск проводится при непосредственном участии представителей церкви — он заключается в осмотре территории и помещений Лавры и проверке лиц на территории комплекса касательно их причастности к действиям, наносящим ущерб государственному суверенитету.

Читайте такжеСБУ открыла уголовный процесс по прославлению "русского мира" в Киево-Печерской Лавре

"Все действия совершаются в пределах действующего законодательства. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", — добавили в СБУ.

Напомним, 13 ноября стало известно, что в Киево-Печерской Лавре во время полномасштабного вторжения молятся за Россию. В храме УПЦ звучала русская церковная песня "Похвала пресвятой Богородице". В ней поется о России и "пробуждении Руси".

После этого в СБУ начали изучать детали произошедшего инцидента. Глава ведомства Василий Малюк заявил, что не допустит проявлений пророссийской пропаганды в Украине со стороны УПЦ МП в условиях полномасштабной войны страны с РФ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде