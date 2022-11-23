Россияне ударили по роддому в Запорожской области – погиб младенец. Также жертвы есть в Купянске

Ночью российские ракеты С-300 попали в маленькое родильное отделение Вольнянской больницы (Запорожская область). Убит только появившийся на свет младенец, об этом сообщил председатель ОВА Александр Старух.

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Мальчик родился 2 дня назад, мать осталась в живых. На месте работают спасатели. 2 человека пострадали – врачи. 1 врач в тяжелом состоянии. Вероятно, ракетный удар произошел во время последней воздушной тревоги, продолжавшейся в Запорожской области с 2:06 до 2:36.

Также оккупанты обстреляли Купянск (Харьковская область). Под ударом оказался жилой дом и поликлиника, также есть разрушение школы. Погибло 2 прохожих.