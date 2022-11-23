Французы не верили, немцы советовали сдаться. Джонсон рассказал, как страны отреагировали на вторжение РФ
Инсайды от британца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью CNN, что Франция до последнего отрицала возможность российского вторжения в Украину. Он также обвинил правительство Германии в том, что, опасаясь длительного конфликта, в Берлине хотели скорейшего военного поражения Украины.
"Это стало огромным шоком… Мы могли видеть, как накапливаются российские батальонные тактические группы, но разные страны имели очень разные точки зрения".
"Немецкая точка зрения на определенном этапе заключалась в том, что если это произойдет, что будет катастрофой, тогда будет лучше, чтобы все дело быстро закончилось, а Украина распалась. В Берлине ссылались на "серьезные экономические причины". Я не мог этого поддержать, я считал, что это катастрофический взгляд. Но я могу понять, почему они так думали. Не сомневайтесь, что французы отрицали вторжение до последнего момента".
Джонсон также подверг критике первую реакцию Италии на угрозу вторжения. Правительство Марио Драги на каком-то этапе просто заявило, что они не смогут поддержать британскую позицию, учитывая их большую зависимость от российских углеводородов.
"Далее все – немцы, французы, итальянцы, Джо Байден – все увидели, что выбора просто нет. Потому что с этим путиным договориться не удалось. Это ключевой момент. После всех моих тревог я отдаю должное тому, как действовал ЕС. Они объединились. Санкции были жесткими".
"Зеленский? Он очень смелый парень. Я думаю, что история этого конфликта была бы совсем другой, если бы его там не было".
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