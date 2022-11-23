Французы не верили, немцы советовали сдаться. Джонсон рассказал, как страны отреагировали на вторжение РФ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью CNN, что Франция до последнего отрицала возможность российского вторжения в Украину. Он также обвинил правительство Германии в том, что, опасаясь длительного конфликта, в Берлине хотели скорейшего военного поражения Украины.

"Это стало огромным шоком… Мы могли видеть, как накапливаются российские батальонные тактические группы, но разные страны имели очень разные точки зрения". "Немецкая точка зрения на определенном этапе заключалась в том, что если это произойдет, что будет катастрофой, тогда будет лучше, чтобы все дело быстро закончилось, а Украина распалась. В Берлине ссылались на "серьезные экономические причины". Я не мог этого поддержать, я считал, что это катастрофический взгляд. Но я могу понять, почему они так думали. Не сомневайтесь, что французы отрицали вторжение до последнего момента".

Джонсон также подверг критике первую реакцию Италии на угрозу вторжения. Правительство Марио Драги на каком-то этапе просто заявило, что они не смогут поддержать британскую позицию, учитывая их большую зависимость от российских углеводородов.