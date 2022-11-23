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Секретарь СНБО рассказал, сколько массированных атак еще способна осуществить Россия

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Оккупанты со своими ракетами терроризируют украинский народ

Секретарь СНБО рассказал, сколько массированных атак еще способна осуществить Россия

Офис президента

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире Радио Свобода, что у России еще "слишком много" ракет С-300.

"У нас есть подлинная информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Имеем понимание, сколько осталось – определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, на территории РФ очень много – это ракеты С-300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, на Харьковщину. У них их еще много. Что касается высокоточных ракет – мы четко осознаем, сколько они на сегодня их имеют. Если бы все было хорошо, то они бы точно не обращались в другую страну для того, чтобы им помогали ракетами".

"То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных (прим. ред. – Россия выпустила более 90 ракет). Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще сделать такие обстрелы".

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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Источник:
radiosvoboda.org

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