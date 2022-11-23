Не слишком урожайный день на фронте. Генеральный штаб опубликовал потери россиян за 22 ноября
Бей оккупантов
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 85410 (+410) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2897 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5832 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1887 (+5) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),
- крылатые ракеты 480 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4396 (+3) ед,
- специальная техника – 161 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Данные уточняются.
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