 Не слишком урожайный день на фронте. Генеральный штаб опубликовал потери россиян за 22 ноября ᐉ UA-Футбол
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Не слишком урожайный день на фронте. Генеральный штаб опубликовал потери россиян за 22 ноября

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Бей оккупантов

Не слишком урожайный день на фронте. Генеральный штаб опубликовал потери россиян за 22 ноября

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 85410 (+410) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2897 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5832 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1887 (+5) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),
  • крылатые ракеты 480 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4396 (+3) ед,
  • специальная техника – 161 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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