Бен Уоллес: Великобритания впервые предоставит Украине вертолеты, а также передаст еще больше снарядов
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Британия впервые передаст Украине вертолеты – всего три Sea King, из которых первый (или первые) уже в Украине. Как сообщает BBC, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес. Его заявление прозвучало в Осло на встрече с коллегами из союзнических стран, где обсуждают, в том числе, дальнейшую военную поддержку для Украины.
Последние шесть недель украинские специалисты проходили обучение в Британии по управлению и обслуживанию вертолетов, которые будут использоваться для поисково-спасательных операций. Уоллес также сообщил, что Британия предоставит дополнительные 10 тысяч артиллерийских снарядов.
Вертолеты Sea King ранее использовались британскими воздушными силами и флотом, на флоте последний Sea King перестали использовать с 2018 года. Как известно, Британия – на втором месте после США по объемам помощи, оказываемым Украине.
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