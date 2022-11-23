Возможна худшая зима со времен Второй мировой. Кличко – о сценарии с эвакуацией жителей столицы
При каком условии?
Getty Images / Global Images Ukraine
Жителей столицы может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны". В случае худшего сценария возможна эвакуация части жителей города. Об этом заявил мэр Виталий Кличко в интервью немецкому изданию BILD.
"Надо также готовиться к самому худшему сценарию. Это было бы, если бы произошло повсеместное отключение электроэнергии, а температура была еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко".
"Киевляне могут столкнуться с самой сложной зимой со времен Второй мировой войны. Путин хочет использовать атаки на гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покинуть столицу. Но он этого не достигнет. Он хочет терроризировать людей. Мое ощущение: люди станут только злее, решительнее".
Популярное сейчас
- Не слишком урожайный день на фронте. Генеральный штаб опубликовал потери россиян за 22 ноября
- Стал известен лучший игрок матча Франция – Австралия. И это не Жиру
- Роналду официально ушел из МЮ, Аргентина проиграла Саудовской Аравии. Главные новости за 22 ноября
- Спикер Воздушных сил – о новых массированных ударах по Украине и передаче Ираном ракет для РФ
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО