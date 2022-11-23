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Возможна худшая зима со времен Второй мировой. Кличко – о сценарии с эвакуацией жителей столицы

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Возможна худшая зима со времен Второй мировой. Кличко – о сценарии с эвакуацией жителей столицы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Жителей столицы может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны". В случае худшего сценария возможна эвакуация части жителей города. Об этом заявил мэр Виталий Кличко в интервью немецкому изданию BILD.

"Надо также готовиться к самому худшему сценарию. Это было бы, если бы произошло повсеместное отключение электроэнергии, а температура была еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко".

"Киевляне могут столкнуться с самой сложной зимой со времен Второй мировой войны. Путин хочет использовать атаки на гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покинуть столицу. Но он этого не достигнет. Он хочет терроризировать людей. Мое ощущение: люди станут только злее, решительнее".

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В статье: Виталий Кличко война с россией
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Источник:
bild.de

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