Официально. Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

Европейский парламент сегодня в Страсбурге большинством голосов принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

"За" проголосовали 494 депутата, "против" - 58, воздержались - 44.

"Депутаты Европарламента призывают ЕС и его страны-члены разработать законодательную базу ЕС, которая будет применять санкции против российского режима.

С 24 февраля российские войска совершили нападения на жилые районы, убили тысячи украинских мирных жителей и совершили террористические акты по всей стране, нацеливаясь на разные элементы гражданской инфраструктуры.

Продолжающиеся умышленные зверства против мирного населения и гражданской инфраструктуры в Украине ясно показывают, что Россия является террористическим режимом.

Это должно иметь правовые последствия.

Евродепутаты требовали нового правового инструмента, который санкционировал бы не только российский режим, но и фракции внутри правительства, а также политические, законодательные, военные и исполнительные органы.

Нам следует создать специальный международный трибунал для преступления агрессии. Это единственный инструмент, направленный непосредственно на преступления Путина. Это также должно показать как Путину, так и его элите, что после войны не будет возможности вернуться в обычный бизнес", - говорится в заявлении Европейской партии в твиттер.