Европарламент признал РФ государством-спонсором терроризма – как это должно помочь Украине?

Европейский парламент сегодня в Страсбурге большинством голосов принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. "За" проголосовали 494 депутата, "против" - 58, воздержались - 44.

Евросоюз должен будет определиться, что именно он понимает под словосочетанием "государство-спонсор терроризма" и какие юридические последствия ожидают страну, в отношении которой будет применен этот термин.

Например, в Соединенных Штатах существует специальный документ, в котором перечислены страны, "неоднократно оказывавшие поддержку актам международного терроризма". В настоящее время в этом списке только четыре государства: Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. На них распространяются ограничения по предоставлению иностранной помощи, запрет на продажу оружия, контроль над экспортом технологий двойного назначения и различные финансовые санкции.