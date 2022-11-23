Ракетная атака по Украине. Во многих городах временно отсутствует электроснабжение

В среду, 23 ноября, страна-террорист Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Как сообщает глава военной администрации Сергей Борзов, под обстрелом врага оказалась Винницкая область, в частности, объекты критической инфраструктуры. Детали пока не известны.

В то же время СМИ сообщают о проблемах с электроснабжением во Львове. Мэр Андрей Садовый призвал жителей города оставаться в укрытиях.

По информации УНИАН, в настоящее время частично без света Хмельницкий, Харьков, Киев, Львов, Николаев и Запорожье.

Также известно об ударах по Киеву. В частности, подтвердил это мэр Виталий Кличко.