Ракетная атака по Украине. Во многих городах временно отсутствует электроснабжение
Снова целили в объекты инфраструктуры
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В среду, 23 ноября, страна-террорист Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине.
Как сообщает глава военной администрации Сергей Борзов, под обстрелом врага оказалась Винницкая область, в частности, объекты критической инфраструктуры. Детали пока не известны.
В то же время СМИ сообщают о проблемах с электроснабжением во Львове. Мэр Андрей Садовый призвал жителей города оставаться в укрытиях.
По информации УНИАН, в настоящее время частично без света Хмельницкий, Харьков, Киев, Львов, Николаев и Запорожье.
Также известно об ударах по Киеву. В частности, подтвердил это мэр Виталий Кличко.
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