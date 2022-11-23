 Ракетная атака по Украине. Во многих городах временно отсутствует электроснабжение ᐉ UA-Футбол
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Ракетная атака по Украине. Во многих городах временно отсутствует электроснабжение

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Снова целили в объекты инфраструктуры

Ракетная атака по Украине. Во многих городах временно отсутствует электроснабжение

Ілюстраційне фото

Новина українською

В среду, 23 ноября, страна-террорист Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Как сообщает глава военной администрации Сергей Борзов, под обстрелом врага оказалась Винницкая область, в частности, объекты критической инфраструктуры. Детали пока не известны.

В то же время СМИ сообщают о проблемах с электроснабжением во Львове. Мэр Андрей Садовый призвал жителей города оставаться в укрытиях.

По информации УНИАН, в настоящее время частично без света Хмельницкий, Харьков, Киев, Львов, Николаев и Запорожье.

Также известно об ударах по Киеву. В частности, подтвердил это мэр Виталий Кличко.

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В статье: война с россией
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