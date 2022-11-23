В Киеве несколько прилетов российских ракет. В городе аварийные отключения
Есть жертвы в результате атаки россиян
Одна з ракет влучила в житловий будинок, фото - Андрій Небитов,
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ходе ракетной атаки россиян по Украине в среду, 23 ноября, произошло попадание в один из инфраструктурных объектов столицы.
Позже он сообщил, что еще несколько взрывов прогремели в разных районах города, туда направились спасательные службы и медики. По информации КГГА, в результате попадания повреждено двухэтажное здание, по меньшей мере, один человек погиб и один пострадал.
В некоторых районах Киева нет света. Как сообщает ДТЭК, стабилизационные отключения не действуют, поэтому происходят экстренные отключения.
Также известно о попадании российской ракеты в многоэтажку в Киевской области. Начался пожар.
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