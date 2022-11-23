"Приглашаю всех коллег-патриотов поступить так же". Протасов решил покинуть состав НОК
Причина такого решение очевидна
Фото Павла Кубанова - УАФ
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов подал заявление на исключение из состава членов Национального олимпийского комитета Украины. Об этом он сообщил в своем Facebook.
"Написал заявление о выходе из состава членов Национального олимпийского комитета Украины. Почему? Ответ очевиден. Уже прошла неделя с тех пор, как стало известно о вхождении в новый состав НОК ряда представителей пророссийской ОПЗЖ. А исключили из членов Комитета после широкого общественного резонанса только двух из них. Остальные остаются на своих местах.
Потому другого выхода я не вижу, кроме как довести начатое до конца. Выхожу из состава НОК и всех коллег-патриотов приглашаю поступить так же.
Спасибо Роману Зозуле за продолжение привлечения внимания к проблеме. А от Андрея Шевченко хотелось бы более решительных действий: либо реального заявления о сложении полномочий вице-президента НОК, как логического продолжения публикации, сделанной в соцсетях.
Или собираем Генассамблею, Андрей, и голосуем за исключение всех ОПЗЖ? Пора таки определиться. Вадим Гутцайт, а вы как?"
Напомним, что Шевченко отказался работать в НОК, так как "не мог остаться при таком составе", после чего Григорий Суркис и Нестор Шуфрич написали заявления о выходе из состава Комитета.
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