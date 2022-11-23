 Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света в течение следующих суток ᐉ UA-Футбол
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Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света в течение следующих суток

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Электроэнергия все равно будет, но не всегда

Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света в течение следующих суток

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В течение следующих суток, начиная с 14:45, кроме плановых отключений света будут применяться и аварийные. Об этом сообщает УкрЭнерго.

Такие меры нужны, как следствие из-за утреннего обстрела россиянами энергетической инфраструктуры Украины.

Работники ГСЧС вместе с ремонтными бригадами уже работают на местах попадания, однако из-за ненадлежащих погодных условий аварийно-восстановительные работы могут продолжаться дольше.

Также Укрэнерго сообщает о том, что базовые услуги – электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду и аптечку – можно получить в Пуктах Несокрушимости. Они работают по всей Украине бесплатно и круглые сутки. Месторасположение ближайшего можно посмотреть здесь.

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В статье: война с россией Укрэнерго
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Источник:
Укренерго

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