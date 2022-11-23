Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света в течение следующих суток

В течение следующих суток, начиная с 14:45, кроме плановых отключений света будут применяться и аварийные. Об этом сообщает УкрЭнерго.

Такие меры нужны, как следствие из-за утреннего обстрела россиянами энергетической инфраструктуры Украины.

Работники ГСЧС вместе с ремонтными бригадами уже работают на местах попадания, однако из-за ненадлежащих погодных условий аварийно-восстановительные работы могут продолжаться дольше.

Также Укрэнерго сообщает о том, что базовые услуги – электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду и аптечку – можно получить в Пуктах Несокрушимости. Они работают по всей Украине бесплатно и круглые сутки. Месторасположение ближайшего можно посмотреть здесь.