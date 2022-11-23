 Кличко: На Киев летела 31 ракета, 21 из которых – были сбиты ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кличко: На Киев летела 31 ракета, 21 из которых – были сбиты
В тренде

Кличко: На Киев летела 31 ракета, 21 из которых – были сбиты

Общие новости
(1 голосов)

Украинская ПВО постаралась во славу

Кличко: На Киев летела 31 ракета, 21 из которых – были сбиты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал интенсивность утренних обстрелов россиян Украины 23 ноября:

"На Киев летела 31 ракета, 21 из которых – были сбиты", - заявил Кличко в эфире телеканала "Киев".

Отметим, что в результате обстрелов большая часть украинских регионов осталась без электричества. В связи с этим Укрэнерго ввело экстренные отключения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Кличко война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде