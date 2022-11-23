Кличко: На Киев летела 31 ракета, 21 из которых – были сбиты
Украинская ПВО постаралась во славу
Getty Images/Global Images Ukraine
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал интенсивность утренних обстрелов россиян Украины 23 ноября:
"На Киев летела 31 ракета, 21 из которых – были сбиты", - заявил Кличко в эфире телеканала "Киев".
Отметим, что в результате обстрелов большая часть украинских регионов осталась без электричества. В связи с этим Укрэнерго ввело экстренные отключения.
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