Силы ПВО сбили более 50 ракет за сегодняшний день
Всего страна-террорист выпустила по Украине около 70 ракет
dsns.gov.ua
За сегодняшний день Россия выпустила по Украине около 70 различных крылатых ракет. Среди них снаряды типа Х-101/Х-555 и "Калибр". Сообщается, что пуски происходили из акваторий Каспийского и Черного морей.
Из семидесяти ракет украинские силы противоракетной обороны сумели сбить 51. Помимо этого, на юге страны удалось уничтожить пять беспилотных аппаратов "Ланцет".
Целями России снова были объекты критической инфраструктуры страны. Были атакованы Киев, Харьковская, Хмельницкая, Николаевская, Запорожская и Одесская области. Электричество также пропало на всей территории Молдовы.
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