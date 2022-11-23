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Украина вернула из российского плена еще 35 военных и одного гражданского

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В том числе и защитников Мариуполя

Украина вернула из российского плена еще 35 военных и одного гражданского

Андрій Єрмак

Новина українською

Украина вернула из плена российских оккупантов 35 военных и одного гражданского украинца. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

“Среди освобожденных – ребята, которые защищали Мариуполь, были на “Азовстале”, а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЗАЭС в первые дни вторжения.

Всего удалось уволить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного парня из ВСУ. У освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутированная нога.

Спасибо за работу Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными.

Мы вернем всех”, - написал Ермак в своем телеграмм-канале.

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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