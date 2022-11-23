Шесть человек погибли в результате ракетных обстрелов Украины. К народу обратился Зеленский
Очередной террористический акт от страны-террористки
Зеленский Телеграм-канал
Сегодня, 23 ноября, Россия совершила очередной террористический акт, выпустив по Украине около семидесяти ракет. Как известно, более 51 из них уничтожили украинские Воздушные силы. Однако несколько вражеских снарядов попали в цель.
В частности, как сообщают открытые украинские источники, шесть человек в результате обстрелов погибли, 36 – ранены. Есть попадание в 16 гражданских объектов.
По итогам террористического акта России к народу обратился президент Украины Владимир Зеленский.
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Комментарии (1)
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budo2012 (Чугуев)
23.11.2022 в 18:49
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