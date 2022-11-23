Шесть человек погибли в результате ракетных обстрелов Украины. К народу обратился Зеленский

Сегодня, 23 ноября, Россия совершила очередной террористический акт, выпустив по Украине около семидесяти ракет. Как известно, более 51 из них уничтожили украинские Воздушные силы. Однако несколько вражеских снарядов попали в цель.

В частности, как сообщают открытые украинские источники, шесть человек в результате обстрелов погибли, 36 – ранены. Есть попадание в 16 гражданских объектов.

По итогам террористического акта России к народу обратился президент Украины Владимир Зеленский.