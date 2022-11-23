Генштаб ВСУ об обстрелах Украины: По предварительной информации, были применены до 65-ти крылатых ракет Х-101
51 из которых сбиты Силами обороны Украины
Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в вечерней сводке рассказал, сколько ракет было применено Россией для очередного обстрела Украины:
"В течение дня россияне нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства. По предварительной информации, были применены до 65-ти крылатых ракет Х-101, 51 из которых сбиты Силами обороны Украины. Удары получили жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в городе Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Также Генштаб обнародовал актуальную информацию по нескольким важнейшим направлениям фронта – по состоянию на 18.00 23.11.2022.
"Этой ночью противник нанес 2 ракетных удара по Запорожской области и совершил 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.
Противник продолжает нести потери: в больничные учреждения города Горловка в течение последних дней доставлено более 30 тяжелораненых военнослужащих с северо-западной окраины города.
Наша авиация в течение суток нанесла 4 удара: 3 – по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 – по позиции зенитного ракетного комплекса.
Воины ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения личного состава и ВВТ врага и позиции ЗРК оккупантов.
На временно занятой территории Луганской области оккупанты продолжают принудительное переселение проукраинсконастроенных жителей. Так, под предлогом контрдиверсионных действий, в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниково и Штормово Луганской области вывезено около 2ти местных фермеров", - говорится в сообщении.
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