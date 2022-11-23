Зеленский хочет срочное заседание Совбеза ООН из-за сегодняшних ракетных ударов

Украинское верифицированное издание Ukraine NOW сообщает о том, что Президент Украины дал поручение постпреду при ООН созвать срочное заседание Совбеза ООН по сегодняшним ракетным ударам.

Напомним, что сегодня, 23-го ноября, Россия выпустила по территории Украины около 70-ти ракет, более 50-ти из которых были сбиты украинскими силами ПВО