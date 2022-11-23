 Зеленский хочет срочное заседание Совбеза ООН из-за сегодняшних ракетных ударов ᐉ UA-Футбол
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Зеленский хочет срочное заседание Совбеза ООН из-за сегодняшних ракетных ударов

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Дал указание постпреду

Зеленский хочет срочное заседание Совбеза ООН из-за сегодняшних ракетных ударов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинское верифицированное издание Ukraine NOW сообщает о том, что Президент Украины дал поручение постпреду при ООН созвать срочное заседание Совбеза ООН по сегодняшним ракетным ударам.

Напомним, что сегодня, 23-го ноября, Россия выпустила по территории Украины около 70-ти ракет, более 50-ти из которых были сбиты украинскими силами ПВО

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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