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Ситуация сложная, но контролируемая. В ОП прокомментировали российский террористический акт

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Ситуация сложная, но контролируемая. В ОП прокомментировали российский террористический акт

Getty Images / Global Images Ukraine

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Офис президента прокомментировал ситуацию после очередного массированного обстрела Россией территории Украины. Напомним, что в ходе террористического акта по Украине было запущено около 70-ти ракет и с десяток беспилотников.

"Специалисты Укрэнерго работают над восстановлением питания во всех регионах, где-то удается быстрее, а кое-где для этого нужно больше времени. Мы надеемся, что уже утром города начнут постепенно получать электроэнергию. В первую очередь, необходимо обеспечить питанием объекты критической инфраструктуры – водоканалы, ТКЭ, больницы и т.д.", - сообщил заместитель руководителя Офиса Президент Кирилл Тимошенко.

Добавим, что в результате обстрела повреждено около 16-ти объектов критической инфраструктуры Украины.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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