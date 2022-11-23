 США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Известно, что в него войдет ᐉ UA-Футбол
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США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Известно, что в него войдет

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На фоне ракетных обстрелов со стороны россии

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Известно, что в него войдет

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На фоне ракетных обстрелов со стороны россии США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Общая сумма – 400 миллионов долларов. Известно, что именно войдет в пакет.

Итак, США предоставляют:

  • боеприпасы для NASAMS и HIMARS;
  • 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотными авиационными системами (UAS);
  • 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 10000 120-мм минометных мин;
  • высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
  • 150 транспортных средств HMMWV;
  • свыше 100 легких тактических машин;
  • свыше 200 генераторов;
  • запчасти до 105-мм гаубиц и другой техники.

Добавим, что Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН на фоне усиления агрессии России.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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