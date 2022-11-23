США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Известно, что в него войдет
На фоне ракетных обстрелов со стороны россии
Getty Images / Global Images Ukraine
На фоне ракетных обстрелов со стороны россии США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Общая сумма – 400 миллионов долларов. Известно, что именно войдет в пакет.
Итак, США предоставляют:
- боеприпасы для NASAMS и HIMARS;
- 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотными авиационными системами (UAS);
- 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 10000 120-мм минометных мин;
- высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
- 150 транспортных средств HMMWV;
- свыше 100 легких тактических машин;
- свыше 200 генераторов;
- запчасти до 105-мм гаубиц и другой техники.
Добавим, что Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН на фоне усиления агрессии России.
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Источник:Ukraine NOW
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