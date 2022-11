Президент ПАСЕ пригрозил Кремлю: Будьте бдительны эти преступления не останутся безнаказанными

Президент ПАСЕ после очередного массового ракетного удара россиян по Украине пригрозил "лидерам в Кремле".

By today’s ongoing missile attacks on civilian infrastructure (including the maternity ward in Vilnyansk and a polyclinic in Kupyansk) Russia continuous its violations of international law. Leaders in Kremlin, beware - there will be no impunity for these crimes. @PACE_News