 Президент ПАСЕ пригрозил Кремлю: Будьте бдительны эти преступления не останутся безнаказанными ᐉ UA-Футбол
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Президент ПАСЕ пригрозил Кремлю: Будьте бдительны эти преступления не останутся безнаказанными

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Пойдет ли дальше угроз?

Президент ПАСЕ пригрозил Кремлю: Будьте бдительны эти преступления не останутся безнаказанными

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент ПАСЕ после очередного массового ракетного удара россиян по Украине пригрозил "лидерам в Кремле".

"Продолжающимися сегодня ракетными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры (в том числе родильного дома в Вильнянске и поликлиники в Купянске) Россия продолжает нарушать международное право. Руководители в Кремле, будьте бдительны - эти преступления не останутся безнаказанными.", - написал президент ПАСЕ.

Добавим, что сегодня, 23-uj ноября, Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма.

Резолюцию поддержали 494 парламентария, 58 против, 44 воздержались.

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В статье: война с россией
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