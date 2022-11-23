Президент ПАСЕ пригрозил Кремлю: Будьте бдительны эти преступления не останутся безнаказанными
Пойдет ли дальше угроз?
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Президент ПАСЕ после очередного массового ракетного удара россиян по Украине пригрозил "лидерам в Кремле".
"Продолжающимися сегодня ракетными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры (в том числе родильного дома в Вильнянске и поликлиники в Купянске) Россия продолжает нарушать международное право. Руководители в Кремле, будьте бдительны - эти преступления не останутся безнаказанными.", - написал президент ПАСЕ.
By today’s ongoing missile attacks on civilian infrastructure (including the maternity ward in Vilnyansk and a polyclinic in Kupyansk) Russia continuous its violations of international law. Leaders in Kremlin, beware - there will be no impunity for these crimes. @PACE_News— Tiny Kox (@PACE_President) November 23, 2022
Добавим, что сегодня, 23-uj ноября, Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма.
Резолюцию поддержали 494 парламентария, 58 против, 44 воздержались.
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