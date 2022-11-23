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Президент Украины выступил на срочном заседании Совбеза ООН

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Закликав посилити Україну засобами ППО

Президент Украины выступил на срочном заседании Совбеза ООН

фото з відкритих джерел

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23-го ноября, выступил на срочном заседании Совбеза ООН. Поводом заседания стала очередная массированная атака России на гражданскую инфраструктуру. Страна-террорист выпустила по Украине около 70-ти ракет, большинство из которых были сбиты ПВО.

"Пока Украина предлагает мирный план с десяти пунктов, РФ отвечает ракетами. Мы ждем реакции на террор России. Нам нужны системы ПВО. Пора поддержать украинскую формулу мира", – подчеркнул Владимир Зеленский.


Президент Украины призвал организацию осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре и пригласил представителей ООН приехать и посмотреть на то, что Россия сделала с украинской инфраструктурой.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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