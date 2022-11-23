Президент Украины выступил на срочном заседании Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23-го ноября, выступил на срочном заседании Совбеза ООН. Поводом заседания стала очередная массированная атака России на гражданскую инфраструктуру. Страна-террорист выпустила по Украине около 70-ти ракет, большинство из которых были сбиты ПВО.

"Пока Украина предлагает мирный план с десяти пунктов, РФ отвечает ракетами. Мы ждем реакции на террор России. Нам нужны системы ПВО. Пора поддержать украинскую формулу мира", – подчеркнул Владимир Зеленский.



Президент Украины призвал организацию осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре и пригласил представителей ООН приехать и посмотреть на то, что Россия сделала с украинской инфраструктурой.