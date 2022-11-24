Польша просит Германию передать Украине системы ПВО Patriot
Речь о тех системах, которые должна получить Польша
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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию передать Украине предложенные ранее Варшаве системы ПВО Patriot. Он предлагает разместить их на территории Украины у польской границы.
"После последующих ракетных атак России я обратился к Германии с предложением передать предложенные Польше батареи Patriot в Украину и развернуть их на западной границе. Это защитит Польшу от дальнейших жертв и обесточивания и повысит безопасность на нашей восточной границе", – написал Мариуш Блащак.
Как известно, начиная с октября Россия наносит массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры. В частности, 23 ноября россияне выпустили 67 ракет, из которых украинская система ПВО сбила 51. Нанесенные разрушения привели к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. На созванном заседании Совета Безопасности ООН президент Зеленский призвал страны Запада предоставить Украине дополнительные системы ПВО.
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