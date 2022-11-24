Польша просит Германию передать Украине системы ПВО Patriot

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию передать Украине предложенные ранее Варшаве системы ПВО Patriot. Он предлагает разместить их на территории Украины у польской границы.

"После последующих ракетных атак России я обратился к Германии с предложением передать предложенные Польше батареи Patriot в Украину и развернуть их на западной границе. Это защитит Польшу от дальнейших жертв и обесточивания и повысит безопасность на нашей восточной границе", – написал Мариуш Блащак.

Как известно, начиная с октября Россия наносит массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры. В частности, 23 ноября россияне выпустили 67 ракет, из которых украинская система ПВО сбила 51. Нанесенные разрушения привели к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. На созванном заседании Совета Безопасности ООН президент Зеленский призвал страны Запада предоставить Украине дополнительные системы ПВО.