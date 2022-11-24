 Еще 300 оккупантов и полсотни ракет. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Еще 300 оккупантов и полсотни ракет. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
В тренде

Еще 300 оккупантов и полсотни ракет. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

Общие новости
(1 голосов)

Уничтожены еще десять беспилотников

Еще 300 оккупантов и полсотни ракет. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 24 ноября.

За среду, 23 ноября, было ликвидировано еще 310 оккупантов. Таким образом, потери армии РФ составляют около 85 720 человек.

Также за прошедшие сутки было уничтожено 75 единиц вражеской техники, львиная доля из которых – крылатые ракеты.

  • танков - 2898 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5837 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 1889 (+2) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1547 (+10),
  • крылатые ракеты - 531 (+51),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4400 (+4) ед,
  • специальная техника – 161 (+0).

Указывается, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде