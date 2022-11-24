Еще 300 оккупантов и полсотни ракет. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
Уничтожены еще десять беспилотников
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 24 ноября.
За среду, 23 ноября, было ликвидировано еще 310 оккупантов. Таким образом, потери армии РФ составляют около 85 720 человек.
Также за прошедшие сутки было уничтожено 75 единиц вражеской техники, львиная доля из которых – крылатые ракеты.
- танков - 2898 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5837 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 1889 (+2) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1547 (+10),
- крылатые ракеты - 531 (+51),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4400 (+4) ед,
- специальная техника – 161 (+0).
Указывается, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.
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