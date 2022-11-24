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Приехал аж из Камчатки. ВСУ уничтожили капитана второго ранга российского ФСБ

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Служил на флоте

Приехал аж из Камчатки. ВСУ уничтожили капитана второго ранга российского ФСБ

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Российские СМИ сообщили о смерти капитана второго ранга ФСБ РФ Артема Константинова. На днях его вдове в городе Вилючинск (Камчатский край) был вручен присужденный посмертно орден мужества.

При каких именно обстоятельствах был уничтожен оккупант, не сообщается. Но известно, что орден ему был присвоен еще 26 августа 2022 года.

Этот Константинов руководил структурным подразделением управления ФСБ России по Тихоокеанскому флату. Звание капитана второго ранга отвечает армейскому званию подполковник. Добавим, что в России к ведомству ФСБ относятся пограничники.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что ВСУ ликвидировали подполковника, который был начальником связи, а также заместителем начальника штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

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В статье: война с россией
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