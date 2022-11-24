 Премьер Армении отказался подписывать документы на саммите ОДКБ. Террористы Путин и Лукашенко занервничали ᐉ UA-Футбол
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Премьер Армении отказался подписывать документы на саммите ОДКБ. Террористы Путин и Лукашенко занервничали

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Диктаторы возмущаются

Премьер Армении отказался подписывать документы на саммите ОДКБ. Террористы Путин и Лукашенко занервничали

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время саммита Организации договора о коллективной безопасности отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности и документы о коллективной помощи Армении. Об этом сообщает официальный сайт армянского правительства.

В Армении, ныне имеющей вооруженный конфликт с Азербайджаном за Нагорный Карабах, недовольны, что членство в ОДКБ не сдерживало Азербайджан и на данный момент нет решения об ответе организации на агрессию Азербайджана против Армении. Также Пашинян обвиняет ОДКБ в отсутствии четко сформулированной политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позже в сети появилось видео, когда Пашинян отказывается подписывать документы, где видно, как президент России владимир путин бросает ручку, а президент Белоруссии александр лукашенко только разводит руками.

Также отметим, что Армения и Казахстан готовятся в ближайшее время покинуть состав ОДКБ.

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В статье: Владимир Путин Александр Лукашенко война с россией
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