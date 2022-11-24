Премьер Армении отказался подписывать документы на саммите ОДКБ. Террористы Путин и Лукашенко занервничали
Диктаторы возмущаются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время саммита Организации договора о коллективной безопасности отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности и документы о коллективной помощи Армении. Об этом сообщает официальный сайт армянского правительства.
В Армении, ныне имеющей вооруженный конфликт с Азербайджаном за Нагорный Карабах, недовольны, что членство в ОДКБ не сдерживало Азербайджан и на данный момент нет решения об ответе организации на агрессию Азербайджана против Армении. Также Пашинян обвиняет ОДКБ в отсутствии четко сформулированной политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.
Позже в сети появилось видео, когда Пашинян отказывается подписывать документы, где видно, как президент России владимир путин бросает ручку, а президент Белоруссии александр лукашенко только разводит руками.
Также отметим, что Армения и Казахстан готовятся в ближайшее время покинуть состав ОДКБ.
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