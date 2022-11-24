Генштаб ВСУ предупреждает о возможных провокациях РФ в Беларуси. В том числе на АЭС

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал обращение в видеоформате к гражданам Беларуси. Украинские военные предупредили, что Россия готовит провокации на объектах критической инфраструктуры Беларуси.

"Граждане Республики Беларусь. Спецслужбы РФ готовят провокации на вашей территории. Целью их террактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе АЭС Островец.

Сегодня Россия позволяет себе шантажировать весь мир угрозой использования ядерных объектов и технологий, захватывает электростанции, препятствует работе персонала, с целью психологического воздействия демонстрирует обстрелы и отключения систем безопастности Запорожской АЭС. Руководству РФ плевать на жизни российских граждан, тем более на жизни беларусов и украинцев. Их методы не новы: террор, запугивание, операции под чужим знаменем. Всё это используется с одной целью: любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной. Кровью и ненавистью разделить наши народы.

Украина, несмотря на обстрелы и наступление российской оккупационной армии с территории Беларуси не считает вашу страну - тем более ваш народ - врагом. Мы не отвечали ни на одно проявление агрессии с вашей территории. Тем более мы не планируем и не собираемся проводить никаких агрессивных действий на территории Беларуси.

Это официальная позиция Украины. Сегодня очень много зависит от каждого человека. Верим в нашу победу и последующий за ней мир, в котором наши народы смогут жить в добрососедских отношениях", - говорится в обращении.