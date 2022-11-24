Зеленский – к ОБСЕ: Почему после девяти месяцев войны РФ до сих пор остается членом вашей Парламентской ассамблеи

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед представителями ОБСЕ. Глава государства в очередной раз поднял тему легитимности пребывания России среди членов Парламентской ассамблеи этой организации.

"Сегодня ровно 9 месяцев с того дня, когда Россия начала преступную и неспровоцированную полномасштабную войну против Украины".

Мы видим, как на разных международных площадках ищут и находят необходимые решения, чтобы помочь остановить российский террор, максимально изолировать государство-террориста и найти выход из жестоких глобальных кризисов, созданных Россией.

Но почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, государство-террорист даже через 9 месяцев своих непрерывных преступлений до сих пор остается одним из членов вашей Парламентской ассамблеи?

Чтобы наконец остановить перечень месяцев войны и начать отсчет лет мира, нужно использовать все национальные и международные возможности давления на государство-террориста. Будьте в этом лидерами – и будете лидерами движения к миру", - сказал Зеленский.