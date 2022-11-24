Зеленский – к ОБСЕ: Почему после девяти месяцев войны РФ до сих пор остается членом вашей Парламентской ассамблеи
Очередное выступление президента Украины на дипломатическом фронте
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед представителями ОБСЕ. Глава государства в очередной раз поднял тему легитимности пребывания России среди членов Парламентской ассамблеи этой организации.
"Сегодня ровно 9 месяцев с того дня, когда Россия начала преступную и неспровоцированную полномасштабную войну против Украины".
Мы видим, как на разных международных площадках ищут и находят необходимые решения, чтобы помочь остановить российский террор, максимально изолировать государство-террориста и найти выход из жестоких глобальных кризисов, созданных Россией.
Но почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, государство-террорист даже через 9 месяцев своих непрерывных преступлений до сих пор остается одним из членов вашей Парламентской ассамблеи?
Чтобы наконец остановить перечень месяцев войны и начать отсчет лет мира, нужно использовать все национальные и международные возможности давления на государство-террориста. Будьте в этом лидерами – и будете лидерами движения к миру", - сказал Зеленский.
Отметим, что 23-го ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма.
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