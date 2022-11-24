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Генштаб назвал цифру, сколько беларусов готовы участвовать в войне на стороне России

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Генштаб назвал цифру, сколько беларусов готовы участвовать в войне на стороне России

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В войне против Украины готовы участвовать 10-15 тысяч беларусов. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

"Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур Республики Беларусь готовы принять участие в "специальной военной операции" РФ. В первую очередь из-за высокого денежного обеспечения", - заявил Громов.

Ранее Громов сказал, что готовность войск Беларуси самостоятельно вторгнуться в Украину оценивается как низкая.

Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что его страна не будет принимать активного участия в войне, но при этом всячески будет помогать армии страны-агрессора. С территории Беларуси россияне постоянно наносят ракетные удары по Украине, а также перебрасывают расконсервированную военную технику.

Отметим, что на днях Главное управление разведки Минобороны сообщило, что российские спецслужбы в ближайшее время планируют проведение ряда терактов на территории Беларуси с целью спровоцировать техногенные катастрофы на объектах критической инфраструктуры. По мнению россиян, это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов.

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В статье: война с россией
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Источник:
УНІАН

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