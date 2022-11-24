Бывший президент Мотор Сичи хотел вывезти из Украины Скифское золото, катер и четыре раритетных авто

Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила вывоз из Украины имущества бывшего нардепа и президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, спонсировавшего футбольный и гандбольный клубы "Мотор" (Запорожье).

Пресс-служба СБУ сообщает, что разыскала активы президента на сотни миллионов гривен. Это имущество пытались скрыто вывезти из Украины во избежание его ареста в рамках уголовного производства. Установлены участники обородки, которыми оказались несколько руководителей структурных подразделений завода "Мотор Сич". Они пытались скрыть имущество, после чего планировали вывезти "активы" за пределы Украины. Контрразведчики и следователи СБУ сработали на опережение и своевременно установили местонахождение тайников организаторов.

Среди изъятых предметов 7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных, катер, 3 охотничьих ружья и винтовка, множество предметов древности народов Европы, в том числе Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.

Все имущество направлено на экспертизу.

Также СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения Богуслаева, которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" по смягчению меры пресечения для их руководителя. К людям применяли психологическое давление, грозя увольнением и "последствиями".