 Бывший президент Мотор Сичи хотел вывезти из Украины Скифское золото, катер и четыре раритетных авто ᐉ UA-Футбол
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Бывший президент Мотор Сичи хотел вывезти из Украины Скифское золото, катер и четыре раритетных авто

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Все имущество направлено на экспертизу

Бывший президент Мотор Сичи хотел вывезти из Украины Скифское золото, катер и четыре раритетных авто

Фото: Служба безпеки України / Автор невідомий

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Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила вывоз из Украины имущества бывшего нардепа и президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, спонсировавшего футбольный и гандбольный клубы "Мотор" (Запорожье).

Пресс-служба СБУ сообщает, что разыскала активы президента на сотни миллионов гривен. Это имущество пытались скрыто вывезти из Украины во избежание его ареста в рамках уголовного производства. Установлены участники обородки, которыми оказались несколько руководителей структурных подразделений завода "Мотор Сич". Они пытались скрыть имущество, после чего планировали вывезти "активы" за пределы Украины. Контрразведчики и следователи СБУ сработали на опережение и своевременно установили местонахождение тайников организаторов.

Среди изъятых предметов 7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных, катер, 3 охотничьих ружья и винтовка, множество предметов древности народов Европы, в том числе Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.

Все имущество направлено на экспертизу.

Также СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения Богуслаева, которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" по смягчению меры пресечения для их руководителя. К людям применяли психологическое давление, грозя увольнением и "последствиями".

Напомним, что Богуслаев был задержан в октябре этого года. По данным СБУ, руководство "Мотор Сичи" наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в РФ. Ранее Служба безопасности Украины уже арестовывала имещество Богуслаева почти на один миллиард гривен.

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В статье: война с россией ГК Мотор (Запорожье)
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
24.11.2022 в 16:12
Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки
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