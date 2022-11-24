Бывший президент Мотор Сичи хотел вывезти из Украины Скифское золото, катер и четыре раритетных авто
Все имущество направлено на экспертизу
Фото: Служба безпеки України / Автор невідомий
Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила вывоз из Украины имущества бывшего нардепа и президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, спонсировавшего футбольный и гандбольный клубы "Мотор" (Запорожье).
Пресс-служба СБУ сообщает, что разыскала активы президента на сотни миллионов гривен. Это имущество пытались скрыто вывезти из Украины во избежание его ареста в рамках уголовного производства. Установлены участники обородки, которыми оказались несколько руководителей структурных подразделений завода "Мотор Сич". Они пытались скрыть имущество, после чего планировали вывезти "активы" за пределы Украины. Контрразведчики и следователи СБУ сработали на опережение и своевременно установили местонахождение тайников организаторов.
Среди изъятых предметов 7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных, катер, 3 охотничьих ружья и винтовка, множество предметов древности народов Европы, в том числе Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.
Все имущество направлено на экспертизу.
Также СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения Богуслаева, которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" по смягчению меры пресечения для их руководителя. К людям применяли психологическое давление, грозя увольнением и "последствиями".
Напомним, что Богуслаев был задержан в октябре этого года. По данным СБУ, руководство "Мотор Сичи" наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в РФ. Ранее Служба безопасности Украины
Популярное сейчас
- Шахтер завершает год вторым, Ворскла пока шестая. Таблица и результаты тура УПЛ
- Сборная Испании установила новый рекорд по владению мячом на чемпионах мира
- Уругвай - Южная Корея. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 24.11.2022
- Беланов: Убегающие в Монако пророссийские олигархи стремятся незаконно заполучить кресло руководителя УАФ
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО