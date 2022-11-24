Россия будет продолжать атаки на инфраструктуру Украины, - разведка

По данным Главного управления разведки, Россия продолжит наносить ракетные атаки по украинской инфраструктуре. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

“Мы видим попытки реализации планомерного террористического плана государства-террориста и террористического режима. Нас пытаются сломать, погрузить во тьму и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого действительно не получится, мы понимаем, что периодичность массированных ракетных атак по Украине – примерно "неделя плюс". Это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему такому удару. Украина готовится к дальнейшей более эффективной работе систем ПВО и ПРО. Но то, что террористический режим будет продолжать эти атаки, к сожалению, нет сомнений.

Мы понимаем, что запасы высокоточного вооружения в России в значительной степени истощены. Но есть много ракет невысокоточных, и, собственно, они за точностью не гонятся: мы видим, что во многих случаях разлет в километр - это условная норма и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, роддомы, больницы - это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ. Но запасы значительны, особенно большие запасы ракет к системе С-300. Это означает, что угроза прежде всего для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. К сожалению, это те города, куда С-300 добивают.

Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения. Но понимаем, что враг при всей своей несуразности является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться", – сказал Юсов.