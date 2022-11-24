 Состоялся обмен пленными, Украина вернула домой 50 героев ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Состоялся обмен пленными, Украина вернула домой 50 героев
В тренде

Состоялся обмен пленными, Украина вернула домой 50 героев

Общие новости
(1 голосов)

Воины уже дома

Состоялся обмен пленными, Украина вернула домой 50 героев

Андрій Єрмак

UA-Футбол
Новина українською

Украина вернула домой 50 военнопленных. Об этом на своей странице в Телеграмм сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Очередной обмен пленными.

Сегодня удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 – ГНСУ, 2 из ТРО.

Среди них два офицера и 48 рядовых и сержантов.

Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали, а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный.

Продолжаем работать над освобождением из плена всех наших людей. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Вернем всех" – написал Ермак.

Фото:

Состоялся обмен пленными, Украина вернула домой 50 героев - изображение 1

Состоялся обмен пленными, Украина вернула домой 50 героев - изображение 2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией обмен пленными
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Saturn (Киев)
24.11.2022 в 16:52
Ермак не имеет к обмену пленными ни какого отношения - этим всецело занимается ГУР
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде