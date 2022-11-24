Состоялся обмен пленными, Украина вернула домой 50 героев
Воины уже дома
Андрій Єрмак
Украина вернула домой 50 военнопленных. Об этом на своей странице в Телеграмм сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Очередной обмен пленными.
Сегодня удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 – ГНСУ, 2 из ТРО.
Среди них два офицера и 48 рядовых и сержантов.
Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали, а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный.
Продолжаем работать над освобождением из плена всех наших людей. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Вернем всех" – написал Ермак.
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