Состоялся обмен пленными, Украина вернула домой 50 героев

Украина вернула домой 50 военнопленных. Об этом на своей странице в Телеграмм сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Очередной обмен пленными.

Сегодня удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 – ГНСУ, 2 из ТРО.

Среди них два офицера и 48 рядовых и сержантов.

Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали, а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный.

Продолжаем работать над освобождением из плена всех наших людей. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Вернем всех" – написал Ермак.