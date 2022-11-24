 МИД Украины: Действия РФ делают идею любых мирных переговоров абсурдной ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. МИД Украины: Действия РФ делают идею любых мирных переговоров абсурдной
В тренде

МИД Украины: Действия РФ делают идею любых мирных переговоров абсурдной

Общие новости
(1 голосов)

Об этом заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

МИД Украины: Действия РФ делают идею любых мирных переговоров абсурдной

фото из свободных источников

Новина українською

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключает возможность мирных переговоров с Россией.

Об этом он заявил в комментарии японскому изданию NHK.

По его словам, действия российских войск делают идею любых мирных переговоров... "абсурдной". Министр добавил, что лидеры в Москве используют переговоры в качестве "дымовой завесы" для продолжения своей "агрессии и террора".

Читайте такжеКулеба: Украинские эксперты уже прибыли в Польшу для расследования подробностей падения ракеты

Кулеба подчеркнул, что Украина будет продолжать освобождать территорию, чтобы "спасти людей от пыток, страданий и от нищей жизни".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде