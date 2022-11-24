Мэра Харькова оштрафовали на 3400 грн за русский язык в эфире телемарафона
Серьезный удар по личному бюджету мэра
Терехов
Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали на 3400 гривен за использование во время телемарафона "Единые новости" негосударственного языка.
Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь.
Креминь вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Тереховым Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Как указано в постановлении, мэр в обращениях к жителям города Харькова в эфире телемарафона "Единые новости" применял негосударственный язык, чем нарушил часть первую статьи 12 Закона.
Поэтому на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 грн.
"Также вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения за нарушение части 6 статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой официальные интернет-представительства Харьковского городского головы в Facebook и Telegram должны быть выполнены на государственном языке.
В соответствии со статьей 291 Кодекса Украины об административных правонарушениях указанные постановления вступают в законную силу по истечении срока на их обжалование: 4 декабря 2022 года", - написал Креминь.
Популярное сейчас
- Премьер Армении отказался подписывать документы на саммите ОДКБ. Террористы Путин и Лукашенко занервничали
- Шахтер завершает год вторым, Ворскла пока шестая. Таблица и результаты тура УПЛ
- Сборная Испании установила новый рекорд по владению мячом на чемпионах мира
- Беланов: Убегающие в Монако пророссийские олигархи стремятся незаконно заполучить кресло руководителя УАФ
- Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
Новости по теме
- 09:31 Украинские Есть разрушения и раненые. Утром 21 октября россияне нанесли удары по Харькову и Запорожью
- 14:05 Украинские Днем российские войска атаковали ракетами Харьков, есть прилеты
- 12:15 Украинские Массированный ракетный обстрел критической инфраструктуры. По Украине выпущена почти сотня ракет, часть областей обесточена