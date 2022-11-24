Европарламент поддержал предоставление Украине 18 млрд евро помощи
Европейские парламентарии приняли решение рекордно быстро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Европарламент одобрил решение о предоставлении Украине 18 млрд евро финансовой помощи в следующем году.
Об этом сообщает президент Европарламента Роберта Мецола в Twitter.
По ее словам, европейские парламентарии приняли решение рекордно быстро.
"Через 9 месяцев неизбирательной войны, которую ведет Кремль, наша поддержка Украины только усиливается. Мы не сдвинемся с места", - отметила она.
Выделение Украине финансовой помощи поддержали 507 депутатов, против - 38, еще 26 европейских политиков воздержались. Теперь решение должны одобрить представителями стран-членов Евросоюза.
Напомним, Еврокомиссия ранее анонсировала пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.
In record speed, @Europarl_EN has just approved €18 billion for Ukraine to survive the war and start its reconstruction.— Roberta Metsola (@EP_President) November 24, 2022
9 months into Kremlin's indiscriminate war, our support to Ukraine only grows stronger. We won't budge.#StandWithUkraine #GeneratorsofHope ????????????????
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