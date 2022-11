Европарламент поддержал предоставление Украине 18 млрд евро помощи

Европарламент одобрил решение о предоставлении Украине 18 млрд евро финансовой помощи в следующем году.

Об этом сообщает президент Европарламента Роберта Мецола в Twitter.

По ее словам, европейские парламентарии приняли решение рекордно быстро.

"Через 9 месяцев неизбирательной войны, которую ведет Кремль, наша поддержка Украины только усиливается. Мы не сдвинемся с места", - отметила она.

Выделение Украине финансовой помощи поддержали 507 депутатов, против - 38, еще 26 европейских политиков воздержались. Теперь решение должны одобрить представителями стран-членов Евросоюза.

Напомним, Еврокомиссия ранее анонсировала пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.

In record speed, @Europarl_EN has just approved €18 billion for Ukraine to survive the war and start its reconstruction.



9 months into Kremlin's indiscriminate war, our support to Ukraine only grows stronger. We won't budge.#StandWithUkraine #GeneratorsofHope ????????????????