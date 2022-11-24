Россияне разграбили исторический музей Каховки

Российские оккупанты вывезли все фонды Каховского исторического музея во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне продолжают разграблять культурные, научные и образовательные учреждения на ТОТ. Это часть политики врага, как направленная на уничтожение украинской нации, ведь именно музеи исследуют и хранят народную память", - говорится в сообщении.

ЦНС заявляет, что все фонды Каховского исторического музея были вывезены оккупантами на территорию Крыма.

В начале ноября оккупанты ограбили церковь ПЦУ в Энергодаре. Речь идет об иконах конца XVIII – начале XIX века.

Напомним, что российские войска во время оккупации Херсонской области ограбили культурный фонд, украв около 15 тысяч картин. При этом тогда оккупанты вывезли не только культурные ценности, а уже по традиции, похитили сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.