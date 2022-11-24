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Россияне разграбили исторический музей Каховки

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Вывезли все в Крым

Россияне разграбили исторический музей Каховки

фото из свободных источников

Новина українською

Российские оккупанты вывезли все фонды Каховского исторического музея во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне продолжают разграблять культурные, научные и образовательные учреждения на ТОТ. Это часть политики врага, как направленная на уничтожение украинской нации, ведь именно музеи исследуют и хранят народную память", - говорится в сообщении.

ЦНС заявляет, что все фонды Каховского исторического музея были вывезены оккупантами на территорию Крыма.

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В начале ноября оккупанты ограбили церковь ПЦУ в Энергодаре. Речь идет об иконах конца XVIII – начале XIX века.

Напомним, что российские войска во время оккупации Херсонской области ограбили культурный фонд, украв около 15 тысяч картин. При этом тогда оккупанты вывезли не только культурные ценности, а уже по традиции, похитили сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.

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В статье: война с россией
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