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Лукашенко должен предстать перед трибуналом за войну - резолюция Европарламента

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Белорусский режим Александра Лукашенко разделяет с Россией ответственность за военные преступления в Украине

Лукашенко должен предстать перед трибуналом за войну - резолюция Европарламента

фото из свободных источников

Новина українською

Белорусский режим Александра Лукашенко разделяет с Россией ответственность за военные преступления в Украине, за которые он должен быть привлечен к ответственности перед международным трибуналом и Международным уголовным судом.

Об этом говорится в утвержденной Европарламентом резолюцией.

В резолюции евродепутаты повторяют свой призыв к странам ЕС и Европейской комиссии наложить на Беларусь те же санкции, которые они наложили на Россию.

Они также призывают институты ЕС поддержать белорусские независимые информационные агентства, такие как Nexta и призывают к более систематическому сотрудничеству между ЕС и представителями белорусских демократических сил.

"Поддерживая позицию белорусской демократической оппозиции о том, что Беларусь должна быть признана оккупированной территорией, с которой российские войска должны быть немедленно выведены, парламент решительно осуждает участие правительства Лукашенко в войне России против Украины", - говорится в резолюции.

Европарламент также решительно осуждает необоснованные и политически мотивированные приговоры, вынесенные более чем 1400 политическим заключенным в Беларуси, в том числе членам так называемой "двенадцатки Автуховича".

Он также осуждает продолжающееся лишение свободы лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Алеся Беляцкого и призывает режим Лукашенко обеспечить его освобождение до церемонии награждения в Осло 10 декабря.

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В статье: Александр Лукашенко война с россией
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