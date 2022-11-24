Россияне усилили контрдиверсионные и полицейские меры на Херсонщине, - сводка Генштаба ВСУ за 24 ноября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 24 ноября.

Идут двести семьдесят четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства. Пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей, на отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия, перемещает личный состав, вооружение и военную технику в районы ведения боевых действий.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 2 авиационных удара, совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Ясная Поляна Черниговской области и Басовка и Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении из приграничных районов Белгородской области противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гурьев, Стрелка, Липцы, Зеленое, Старица, Огурцово, Фиголовка и Двуречная Харьковской области. В районе населённого пункта Зеленое действовал вражеский ударный БпЛА.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли, в частности, районы населенных пунктов Берестово, Андреевка, Куриловка, Купянск и Кисловка Харьковской области; Площадка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка и Торецк Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы вражеские обстрелы по объектам в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опросное, Маринка и Красногоровка Донецкой области. Также враг нанес авиаудары вблизи Спирного, Невельского и Каменки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обороняют захваченные ранее рубежи. Огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области и Зеленая Роща, Дорожнянка, Орехов, Щербаки и Каменское на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Задействовал разнокалиберную артиллерию для обстрелов Приднепрянской Днепропетровской области; Михайловки, Качкаровки, Милово, Змиевки, Ивановки, Антоновки и Чернобаевки на Херсонщине и самого города Херсон.

По имеющейся информации, противник ужесточил контрдиверсионные и полицейские меры на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области в связи с эффективным огневым поражением объектов российских оккупационных войск. В частности, в населенных пунктах Новониколаевка и Красное, 22 ноября этого года, оккупанты проверяли дома, телефоны и документы местных жителей.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 удара по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов.