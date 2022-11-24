Нагорняк: Роналду уже не та фигура, которая была 5-6 лет назад. Португальцы могут провалить ЧМ-2022

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк спрогнозировал итог борьбы в квартете Н чемпионата мира-2022 (Южная Корея, Гана, Португалия, Уругвай).

"Корейцы всегда веселые. За уругвайцев будут играть постаревшие звездочки. Португалия будет играть с Роналду.

При всем уважении к Криштиану, он уже не та фигура, которая была 5-6 лет назад, когда они с Месси соревновались, кто из них лучший. Думаю, эти все скандалы просто так не проходят. Не удивлюсь, если португальцы провалят этот мундиаль. Когда в команде есть маленькое недопонимание, оно может отразиться на результате", - сказал Нагорняк.