 Нагорняк: Роналду уже не та фигура, которая была 5-6 лет назад. Португальцы могут провалить ЧМ-2022 ᐉ UA-Футбол
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Нагорняк: Роналду уже не та фигура, которая была 5-6 лет назад. Португальцы могут провалить ЧМ-2022

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Эксперт говорит, что скандалы внутри команды так просто не проходят

Нагорняк: Роналду уже не та фигура, которая была 5-6 лет назад. Португальцы могут провалить ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк спрогнозировал итог борьбы в квартете Н чемпионата мира-2022 (Южная Корея, Гана, Португалия, Уругвай).

"Корейцы всегда веселые. За уругвайцев будут играть постаревшие звездочки. Португалия будет играть с Роналду.

При всем уважении к Криштиану, он уже не та фигура, которая была 5-6 лет назад, когда они с Месси соревновались, кто из них лучший. Думаю, эти все скандалы просто так не проходят. Не удивлюсь, если португальцы провалят этот мундиаль. Когда в команде есть маленькое недопонимание, оно может отразиться на результате", - сказал Нагорняк.

Напомним, что в матче первого тура Южная Корея и Уругвай сыграли вничью 0:0. После первого тайма поединка матча Португалия - Гана также нулевая ничья.

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В статье: Гана Португалия Южная Корея Сергей Нагорняк Уругвай Роналду
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Источник:
Sport Arena

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