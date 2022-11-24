Нагорняк: Роналду уже не та фигура, которая была 5-6 лет назад. Португальцы могут провалить ЧМ-2022
Эксперт говорит, что скандалы внутри команды так просто не проходят
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Сергей Нагорняк спрогнозировал итог борьбы в квартете Н
"Корейцы всегда веселые. За уругвайцев будут играть постаревшие звездочки. Португалия будет играть с Роналду.
При всем уважении к Криштиану, он уже не та фигура, которая была 5-6 лет назад, когда они с Месси соревновались, кто из них лучший. Думаю, эти все скандалы просто так не проходят. Не удивлюсь, если португальцы провалят этот мундиаль. Когда в команде есть маленькое недопонимание, оно может отразиться на результате", - сказал Нагорняк.
Напомним, что в матче первого тура Южная Корея и Уругвай сыграли вничью 0:0. После первого тайма поединка
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