 Гуменюк: Россияне понимают, что на южном направлении им придется отступать ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гуменюк: Россияне понимают, что на южном направлении им придется отступать
В тренде

Гуменюк: Россияне понимают, что на южном направлении им придется отступать

Общие новости
(1 голосов)

Россияне уже понимают провал своей военной стратегии

Гуменюк: Россияне понимают, что на южном направлении им придется отступать

Генштаб ЗСУ

Новина українською

На южном плацдарме ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает "Эспрессо".

"Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра, в район ", – объяснила Гуменюк.

Читайте такжеЕсть новости по поводу света. Глава Николаевской ОВА – о ситуации в регионе

По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "південь", россияне уже осознают, что им придется уступать оккупированные территории.

"На правом берегу Днепра они строили многослойную оборону, по которой и отступали. Так же сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км. Потому что понимает, что придется отступать", - подчеркнула Гуменюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Наталья Гуменюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде