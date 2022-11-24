Гуменюк: Россияне понимают, что на южном направлении им придется отступать
Россияне уже понимают провал своей военной стратегии
Генштаб ЗСУ
На южном плацдарме ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника.
Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает "Эспрессо".
"Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра, в район ", – объяснила Гуменюк.
По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "південь", россияне уже осознают, что им придется уступать оккупированные территории.
"На правом берегу Днепра они строили многослойную оборону, по которой и отступали. Так же сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км. Потому что понимает, что придется отступать", - подчеркнула Гуменюк.
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