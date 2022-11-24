Гуменюк: Россияне понимают, что на южном направлении им придется отступать

На южном плацдарме ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает "Эспрессо".

"Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра, в район ", – объяснила Гуменюк.

По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "південь", россияне уже осознают, что им придется уступать оккупированные территории.

"На правом берегу Днепра они строили многослойную оборону, по которой и отступали. Так же сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км. Потому что понимает, что придется отступать", - подчеркнула Гуменюк.