Лукашенко: Вооруженные силы Беларуси не решат проблемы в Украине
Бульбофюрер в очередной раз заявил, что ВС Беларуси не собираются напрямую атаковать Украину
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Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его 40-тысячное войско не сможет помочь России в агрессии против Украины, хотя и признал, что его страна участвует в войне по-другому.
Его слова приводит белорусское провластное информагентство "Белта".
Наши вооруженные силы, ну сколько мы там можем их задействовать, 35 - 40 тысяч, они не решат проблемы (в войне против Украины - ред.)", - сказал Лукашенко.
Белорусский диктатор заявил, что непосредственным участием вооруженных сил Беларусь только "сделает хуже". "Это не роль Беларуси в этом конфликте".
"Хотя я никогда не отказывался, что мы не участвуем в специальной военной операции (войне против Украины - ред.), по многим направлениям. Но мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим. Потому что в этом нет необходимости", - добавил он.
Лукашенко в очередной раз заявил, что нужно с Россией "договариваться разумно и говорить о мире".
Напомним, что перед этим Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен остановиться и пойти на мирные переговоры со страной-агрессором Россией, если хочет избежать огромных жертв и полного уничтожения Украины.
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